ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

Гражданина России задержали сотрудники Федеральной службы безопасности по подозрению в работе на спецслужбы Украины. Мужчине 1983 года рождения вменяют подрыв автомобиля бывшего сотрудника СБУ, у которого сейчас российское гражданство. Подробности 16 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.
Следствие установило, что подозреваемый после начала специальной военной операции отправился на Украину. Предполагается, что там его завербовали сотрудники СБУ. По заданию куратора, «действовавшего по прямому указанию главы СБУ Малюка Василия», в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства и собрал взрывное устройство, говорится в сообщении ФСБ. Далее, выяснив адрес бывшего сотрудника украинской спецслужбы, он взорвал его автомобиль.
Взрыв произошел на Коровинском шоссе на севере Москвы, когда водитель Land Cruiser завел машину. Хозяин автомобиля получил ранение. О том, что взорванная в Москве машина принадлежит экс-подполковнику СБУ Прозорову, сообщало РИА Новости со ссылкой на его помощника. Экс-сотрудник СБУ переехал в Россию до начала боевых действий на Украине. В 2019 году он дал в Москве пресс-конференцию, на которой рассказал, что помогал российским спецслужбам с апреля 2014 года.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Проводятся следственные действия, итогом которых могут стать статьи о теракте и госизмене, по которым мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отметили в ФСБ.
Организаторы и соучастники преступления будут объявлены в розыск.