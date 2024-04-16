ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве

Гражданина России задержали сотрудники Федеральной службы безопасности по подозрению в работе на спецслужбы Украины. Мужчине 1983 года рождения вменяют подрыв автомобиля бывшего сотрудника СБУ, у которого сейчас российское гражданство. Подробности 16 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ РФ.



Следствие установило, что подозреваемый после начала специальной военной операции отправился на Украину. Предполагается, что там его завербовали сотрудники СБУ. По заданию куратора, «действовавшего по прямому указанию главы СБУ Малюка Василия», в марте он прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства и собрал взрывное устройство, говорится в сообщении ФСБ. Далее, выяснив адрес бывшего сотрудника украинской спецслужбы, он взорвал его автомобиль.

