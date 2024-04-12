ТАСС: владельцем взорвавшегося Land Cruiser в Москве оказался бывший сотрудник СБУ

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, взорвавшийся в Москве 12 апреля, принадлежит бывшему сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.



Экс-сотрудник СБУ переехал в Россию до начала боевых действий на Украине, рассказал собеседник агентства. По информации Baza, владельцем «Ленд Крузера» может быть Василий Прозоров. В 2019 году он дал в Москве пресс-конференцию, на которой рассказал, что помогал российским спецслужбам с апреля 2014 года.

О том, что взорванная в Москве машина принадлежит экс-подполковнику СБУ Прозорову, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.