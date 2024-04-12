ТАСС: владельцем взорвавшегося Land Cruiser в Москве оказался бывший сотрудник СБУ

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, взорвавшийся в Москве 12 апреля, принадлежит бывшему сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.
Экс-сотрудник СБУ переехал в Россию до начала боевых действий на Украине, рассказал собеседник агентства. По информации Baza, владельцем «Ленд Крузера» может быть Василий Прозоров. В 2019 году он дал в Москве пресс-конференцию, на которой рассказал, что помогал российским спецслужбам с апреля 2014 года.
О том, что взорванная в Москве машина принадлежит экс-подполковнику СБУ Прозорову, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.
Взрыв произошел на Коровинском шоссе на севере Москвы, когда водитель Land Cruiser завел машину. Хозяин автомобиля получил ранение. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По словам источника ТАСС, правоохранители рассматривают несколько версий. По одной из них, сработало неустановленное взрывное устройство. Однако рассматриваются и другие возможные причины произошедшего.