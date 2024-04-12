    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, зап

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.72eur100.68

    ТАСС: владельцем взорвавшегося Land Cruiser в Москве оказался бывший сотрудник СБУ

    9089
    3 комментария

    Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, взорвавшийся в Москве 12 апреля, принадлежит бывшему сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

    Экс-сотрудник СБУ переехал в Россию до начала боевых действий на Украине, рассказал собеседник агентства. По информации Baza, владельцем «Ленд Крузера» может быть Василий Прозоров. В 2019 году он дал в Москве пресс-конференцию, на которой рассказал, что помогал российским спецслужбам с апреля 2014 года.

    О том, что взорванная в Москве машина принадлежит экс-подполковнику СБУ Прозорову, сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

    Взрыв произошел на Коровинском шоссе на севере Москвы, когда водитель Land Cruiser завел машину. Хозяин автомобиля получил ранение. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. По словам источника ТАСС, правоохранители рассматривают несколько версий. По одной из них, сработало неустановленное взрывное устройство. Однако рассматриваются и другие возможные причины произошедшего.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваВзрывВзрыв автомобиля
    ЛАЙК6
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close