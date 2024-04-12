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    Взрыв автомобиля в Москве стал уголовным делом

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    На месте взрыва в автомобиле на севере Москвы 12 апреля работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета Москвы.

    В инциденте на Коровинском шоссе поврежден автомобиль и пострадал его владелец, подтвердили в ведомстве. Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия. В ближайшее время будут назначены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура Москвы.

    ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах пишет, что взрыв в автомобиле Toyota Land Cruiser Prado произошел, когда водитель завел машину. По информации агентства, повредило также два соседних автомобиля. Пожара не последовало, разлива топлива тоже не было.

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