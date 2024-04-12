РИА Новости: в Москве человек пострадал после взрыва под автомобилем

На севере Москвы взрывное устройство сработало под Toyota Land Cruiser, пострадал хозяин иномарки. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя московских экстренных служб.



«Предварительно, взрыв неустановленного устройства под внедорожником возле дома номер 3 на Коровинском шоссе», — цитирует информагентство своего собеседника.

Другой источник РИА Новости сказал, что пожара после взрыва не было. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Самаре на нефтеперерабатывающем заводе сработало взрывное устройство. Тогда пострадавших и серьезных нарушений не было.