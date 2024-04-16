МХТ едет в гости к БДТ: гастроли Художественного театра в Петербурге состоятся в июне

С 17 по 20 июня в Петербурге вновь состоятся традиционные Большие гастроли
17 и 18 июня труппа сыграет спектакль, ставший настоящим зрительским хитом, — «Не покидай свою планету» (12+) Виктора Крамера, с Константином Хабенским и Юрием Башметом. Хабенский исполняет сразу все роли: он и Маленький принц, и Летчик, и Делец, и Пьяница, и Лис, и Роза. Юрий Башмет дирижирует на сцене камерным симфоническим ансамблем «Солисты Москвы». А режиссер Виктор Крамер создал костюмы и замысловатую сценографию с кинетическими объектами и видеоартом.
«"Маленький принц" — это болезнь, это диагноз. Это не физическое существо. Это то, что поселяется внутри тебя и уже остаётся на всю жизнь, — рассказывает Константин Хабенский. — <…> Этот человек, умирающий в пустыне, грезящий, галлюцинирующий, то откровение, которое к нему пришло, — ничего сильнее в его жизни не было. И он постоянно об этом рассказывает только для того, чтобы не забыть ту ценность, которая открылась ему однажды».
Юбилейный сезон принес театру сразу несколько премьер, посвященных истории и людям Московского Художественного театра. Одна из таких — «9 ряд. 10, 11 место» (16+) в постановке Дениса Азарова — будет сыграна на сцене БДТ 19 и 20 июня. Драматург Юлия Поспелова написала пьесу специально к 125-летию театра, получилась же история гораздо большая, чем просто его история, — это постановка о любви, театре, любви к театру, жизни в театре и жизни как таковой. На сцене выстроят еще один зрительный зал, куда в 9 ряд на 10 и 11 место уже много лет приходит влюбленная пожилая пара.
В спектакле играют: Станислав Любшин, Наталья Тенякова, Игорь Золотовицкий, Кристина Бабушкина, Светлана Колпакова, Михаил Пореченков, Анатолий Кот, Павел Чинарёв, Евгения Добровольская, Дарья Трухина и другие артисты сразу нескольких поколений.