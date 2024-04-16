МХТ едет в гости к БДТ: гастроли Художественного театра в Петербурге состоятся в июне

С 17 по 20 июня в Петербурге вновь состоятся традиционные Большие гастроли МХТ им. А. П. Чехова . Их примет основная сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова.



17 и 18 июня труппа сыграет спектакль, ставший настоящим зрительским хитом, — «Не покидай свою планету» (12+) Виктора Крамера, с Константином Хабенским и Юрием Башметом. Хабенский исполняет сразу все роли: он и Маленький принц, и Летчик, и Делец, и Пьяница, и Лис, и Роза. Юрий Башмет дирижирует на сцене камерным симфоническим ансамблем «Солисты Москвы». А режиссер Виктор Крамер создал костюмы и замысловатую сценографию с кинетическими объектами и видеоартом.

