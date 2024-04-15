    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    745мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd93.59eur99.79

    Под наркотиками сбил ребенка. Суд в Петербурге решил судьбу водителя автокрана

    1602
    4 комментария

    Суд в Петербурге вынес приговор по делу о ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Ее на пешеходном переходе сбил водитель автокрана. Он настаивает, что был трезв, суд поверил экспертизе.

    Как передает корреспондент «Фонтанки», приговор был оглашен в Московском районном суде 16 апреля. Романа Касаткина признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, которое привело к смерти по неосторожности.

    Касаткин сбил девочку на перекрестке, который он пересекал на мигающий желтый. Кран двигался в правой полосе и начал перестроение в левую, так как впереди автобус на остановке выпускал пассажиров. Как раз из этого автобуса вышли две школьницы и побежали по «зебре» на зеленый. Касаткин, по его словам, девочек не видел. Одна успела отскочить, вторую сбило тяжелой техникой. Примерно три недели врачи боролись за ее жизнь, но девочка не выжила.

    Экспертиза показала наличие в моче подсудимого наркотика растительного происхождения. Сам он категорически отрицает употребление запрещенных веществ. Его защита указала, что это первое ДТП за 20-летнюю деятельность Касаткина как профессионального водителя.

    Суд приговорил его к семи годам колонии-поселения, практически два из которых он уже отсидел — день в СИЗО засчитывается за два при назначенном ему режиме отбывания. Суд также удовлетворил иски отца и матери погибшей девочки в общей сложности на 5,5 млн рублей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close