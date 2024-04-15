Под наркотиками сбил ребенка. Суд в Петербурге решил судьбу водителя автокрана

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Ее на пешеходном переходе сбил водитель автокрана. Он настаивает, что был трезв, суд поверил экспертизе.

Как передает корреспондент «Фонтанки», приговор был оглашен в Московском районном суде 16 апреля. Романа Касаткина признали виновным в нарушении ПДД в состоянии опьянения, которое привело к смерти по неосторожности.

Касаткин сбил девочку на перекрестке, который он пересекал на мигающий желтый. Кран двигался в правой полосе и начал перестроение в левую, так как впереди автобус на остановке выпускал пассажиров. Как раз из этого автобуса вышли две школьницы и побежали по «зебре» на зеленый. Касаткин, по его словам, девочек не видел. Одна успела отскочить, вторую сбило тяжелой техникой. Примерно три недели врачи боролись за ее жизнь, но девочка не выжила.