Против сбившего юную петербурженку водителя автокрана возбудили уголовное дело. Он был под наркотиками

В Петербурге возбудили уголовное дело после аварии на проспекте Юрия Гагарина, где автокран сбил 11-летнюю девочку. По данным полиции, водитель находился под действием наркотиков.



Водителя задержали, сообщает 27 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Дело возбуждено по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью лицом в состоянии опьянения).

Ранее сообщалось, что автокран ехал на красный свет и сбил девочку, перебегавшую дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.