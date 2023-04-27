Сбивший девочку на Юрия Гагарина автокран ехал на красный свет

Стали известны подробности ДТП в Московском районе Петербурга, в котором серьезно пострадал ребенок. Водитель спецкрана поехал на запрещающий сигнал светофора.
ДТП произошло в 17:08 26 апреля на регулируемом перекрестке проспекта Юрия Гагарина и улицы Орджоникидзе. Как стало известно «Фонтанке» 27 апреля, 41-летний местный житель, управляя специальным автокраном Liebherr LTM, проехал перекресток на красный свет и на регулируемом пешеходном переходе сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть на свой зеленый. Момент наезда попал на видео.
В результате пятиклассницу госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Девочка была без сопровождения родителей. Про водителя известно, что за 2023 год он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД: за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта. Оба штрафа оплачены.