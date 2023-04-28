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    Водителя автокрана, сбившего девочку на Гагарина, отправили под стражу на 2 месяца

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    Суд в Петербурге избрал меру пресечения водителю автокрана, который сбил девочку-подростка в Московском районе города двумя днями ранее. Ему предъявили обвинение в пьяном ДТП.

    По версии обвинения, 26 апреля в 17:04 мужчина, управляя в состоянии наркотического опьянения специальным автокраном Liebherr LTM, следовал по проспекту Юрия Гагарина от Алтайской улицы в сторону улицы Ленсовета, сообщает 28 апреля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. На перекресток с улицей Орджоникидзе он выехал на желтый сигнал светофора со скоростью около 20 км/ч. Затем, не снижая скорости, он выехал на регулируемый пешеходный переход, по которому на свой зеленый шли двое детей, и сбил одного из них — 11-летнюю девочку.

    Наезд попал на видео. Девочка в результате ДТП получила тяжелые травмы.

    В четверг, 27 апреля, водителя автокрана задержали и в тот же день ему предъявили обвинение по п.а ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Следствие ходатайствовало об аресте мужчины. Московский районный суд просьбу удовлетворил и отправил его вод стражу до 26 июня.

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