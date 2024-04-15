Росфинмониторинг включил режиссера Евгению Беркович* и драматурга Светлану Петрийчук* в перечень причастных к терроризму

Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) 15 апреля внесла режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Новых фигурантов перечня можно найти через поиск. По закону банки должны будут заморозить их средства и приостановить их обслуживание.

Обе женщины арестованы по делу об оправдании терроризма: претензии к ним возникли из-за постановки спектакля «Финист Ясный Сокол», рассказывающего «о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию». Защита утверждала, что в деле идет речь о размещении читки пьесы в YouTube. Беркович и Петрийчук не признали вины.