Суд в Петербурге посмотрит запись, где «женщина-панда» упражнялась с урной для голосования

Октябрьский районный суд Петербурга запросил городскую избирательную комиссию предоставить видео с участка №5, где якобы было снято видео с урной и «женщиной-пандой». Оспаривать результат выборов президента с этого участка решили двое — избиратель и адвокат Алексей Царев, а также член участковой избирательной комиссии от «Справедливой России» Марина Шмелева.



Как сообщает 15 апреля корреспондент «Фонтанки», на заседании суда представители избирательной комиссии и прокуратура заявили, что считают не доказанным, что на опубликованном видео были именно члены избирательной комиссии. Само видео во время суда назвали неизвестно откуда появившимся. Официальное видео должны предоставить к заседанию 24 апреля. В петербургском избиркоме «Фонтанке» также рассказали, что в ходе проверки не нашли подтверждения того, что показано на записи. Объяснить, почему видео — фейк, пообещали на следующем заседании.