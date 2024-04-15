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    Суд в Петербурге посмотрит запись, где «женщина-панда» упражнялась с урной для голосования

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    Октябрьский районный суд Петербурга запросил городскую избирательную комиссию предоставить видео с участка №5, где якобы было снято видео с урной и «женщиной-пандой». Оспаривать результат выборов президента с этого участка решили двое — избиратель и адвокат Алексей Царев, а также член участковой избирательной комиссии от «Справедливой России» Марина Шмелева.

    Как сообщает 15 апреля корреспондент «Фонтанки», на заседании суда представители избирательной комиссии и прокуратура заявили, что считают не доказанным, что на опубликованном видео были именно члены избирательной комиссии. Само видео во время суда назвали неизвестно откуда появившимся. Официальное видео должны предоставить к заседанию 24 апреля. В петербургском избиркоме «Фонтанке» также рассказали, что в ходе проверки не нашли подтверждения того, что показано на записи. Объяснить, почему видео — фейк, пообещали на следующем заседании.

    Видео о событиях, которые, как утверждается, происходили вечером 15 марта на участке №5 в Адмиралтейском районе Петербурга появилось в сети через несколько дней после выборов. Наблюдатели якобы узнали в женщинах, которые сначала на коленях запихивали бюллетени в урну, а потом трясли её, председателя участковой комиссии и секретаря, школьных учителей музыки и истории. Однако в беседе с журналистами женщины отрицали свое присутствие вечером на участке.

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