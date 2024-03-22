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    «Всё очень неоднозначно». Глава горизбиркома высказался о скандальном видео с женщиной и урной

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    Председатель городской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил журналистам, что за двое суток он и его коллеги пока не смогли сделать выводы о происходившем на участке №5 в Адмиралтейском районе. Об он сообщил 22 марта после заседания горизбиркома.

    «Идёт проверка. Все очень неоднозначно», — сказал Мейксин, отвечая на вопрос, подлинное ли видео.

    Он пообещал озвучить результаты проверки позже.

    Напомним, видео об упражнениях женщин с урной и бюллетенями в минувшую среду облетело паблики и СМИ. В обстановке журналисты узнали интерьеры школы 260, а также председателя участковой избирательной комиссии и секретаря, учителей музыки и истории. Сами они, впрочем, заявили, что ушли в первый день выборов вечером с участка.

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