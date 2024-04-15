Армия обороны Израиля сообщает о раненых военных

Армия обороны Израиля 15 апреля сообщает о последствиях ночной атаки на северной границе страны. Пострадали четыре человека.



«Ночью во время действий ИДФ в районе северной границы был тяжело ранен солдат ИДФ, два солдата ИДФ получили ранения средней тяжести, а еще один солдат ИДФ был легко ранен в результате взрыва неизвестного происхождения», — говорится в сообщении.



Солдаты госпитализированы. Их семьи уведомлены.



Иран в ночь на 14 апреля выпустил в направлении Израиля более 180 беспилотников, 36 крылатых ракет и более 100 баллистических ракет класса «земля-земля». Большая часть была сбита. По данным ABC News, как минимум девять иранских ракет пробили воздушную оборону Израиля и поразили две израильские авиабазы. Во время атаки погибли четыре человека. Иран назвал свои действия ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля, когда, по данным КСИР, погибли семь офицеров корпуса, в том числе два высокопоставленных генерала. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что атака имела «ограниченный характер» и следующий удар может быть «серьезнее». Армия Израиля сообщила об ответном ударе по военному объекту в Ливане.