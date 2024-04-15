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    «Эвакуируйтесь! Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону». Власти Кургана обратились к жителям

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    Администрация Кургана 15 апреля призвала жителей отдельных микрорайонов срочно эвакуироваться в связи с повышением уровня воды.

    «Ваша территория подвержена угрозе подтопления. Эвакуируйтесь! Cобирайте вещи, документы, лекарства и покиньте опасную зону», — говорится в сообщении.

    Самые опасные участки — микрорайоны Осиновка, Старокомогоровка, восточная часть Черемухово, СНТ «Просвещенец» и «Черемушки», сады «Корвет». В сообществе администрации в «ВК» уточняется, где стоят автобусы, даны списки пунктов временного размещения и перечень подтопляемых территорий.

    Новость дополняется.

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