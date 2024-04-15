В Домодедово гражданин Вьетнама остался без бутылок вина за 3 млн рублей

Гражданин Вьетнама, прилетевший из Дубая, привлек внимание таможенников в «зеленом» коридоре в Домодедово. У него с собой был элитный алкоголь, но немного больше, чем разрешено. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.
«Контрабанду элитного алкоголя на 3 млн рублей пресекли домодедовские таможенники», — сказано в публикации.
У мужчины при себе находился бокс из пенопласта, в нем находились четыре бутылки итальянского вина 2020 года и одна французского 2019 года. Рыночная стоимость последней составляет
«По факту контрабанды алкогольной продукции возбуждено уголовное дело», — уточнили в ведомстве.
Таможенники объяснили, что в Россию разрешено ввозить до 5 литров алкоголя, но от трех литров необходимо декларировать. Гражданин Вьетнама пояснил, что вез вино для себя, а про декларацию ничего не знал.