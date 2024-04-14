Сантехник из Петербурга задержан по подозрению в сексуальном насилии над семилетней падчерицей

Мужчина, который работает сантехником на крупном предприятии Петербурга, был задержан по подозрению в совершении сексуального насилия над
Предположительно, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Уточняется, что мужчина является отчимом пострадавшей.
Оперативная группа быстро задержала мужчину в Приморском районе. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о сексуальном насилии над несовершеннолетним (
Подозреваемый помещен под стражу. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.