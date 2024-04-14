    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, ю-з

    750мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd93.44eur99.73

    Сантехник из Петербурга задержан по подозрению в сексуальном насилии над семилетней падчерицей

    1805
    обсудить

    Мужчина, который работает сантехником на крупном предприятии Петербурга, был задержан по подозрению в совершении сексуального насилия над 7-летней девочкой, об этом 14 апреля стало известно «Фонтанке».

    Предположительно, в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери. Уточняется, что мужчина является отчимом пострадавшей.

    Оперативная группа быстро задержала мужчину в Приморском районе. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о сексуальном насилии над несовершеннолетним (часть 4 статьи 132 УК РФ).

    Подозреваемый помещен под стражу. Следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сексуальное насилиеДети
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close