Двое на одном самокате сбили ребёнка на севере Петербурга

Переломом для семилетнего жителя Коломяг обернулась встреча со средством индивидуальной мобильности в Приморском районе Петербурга.
Мальчик поступил в детскую больницу Святой Марии Магдалины накануне, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Медики диагностировали у него закрытый перелом голени со смещением и поместили ребёнка на отделение хирургии. Состояние пациента оценивают как среднетяжёлое.
По предварительным данным, мальчик получил травму у дома 26/3 на Коломяжском проспекте около пяти часов вечера. Как объяснили медикам, его сбил переполненный самокат — на одном ехали двое.
Поездки вдвоем запрещены правилами кикшеринга и ПДД, если самокат не оборудован дополнительной конструкцией для пассажира. В пресс-службе компании Whoosh сообщали, что оснастили все свои самокаты технологией, которая выявляет подобные тандемы. Как показывает практика, испытывать самокаты на прочность могут не только вдвоём.