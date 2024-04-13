Двое на одном самокате сбили ребёнка на севере Петербурга

Переломом для семилетнего жителя Коломяг обернулась встреча со средством индивидуальной мобильности в Приморском районе Петербурга.



Мальчик поступил в детскую больницу Святой Марии Магдалины накануне, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Медики диагностировали у него закрытый перелом голени со смещением и поместили ребёнка на отделение хирургии. Состояние пациента оценивают как среднетяжёлое.

По предварительным данным, мальчик получил травму у дома 26/3 на Коломяжском проспекте около пяти часов вечера. Как объяснили медикам, его сбил переполненный самокат — на одном ехали двое.