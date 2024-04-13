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    Во Владимире задержали метателя «коктейлей Молотова»

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    Мужчина бросил 3 «коктейля Молотова» возле здания правительства Владимирской области. Он задержан, никто не пострадал, сообщает 13 апреля РИА Новости со ссылкой на источник.

    По данным ТАСС, у здания правительства Владимирской области задержан мужчина, пытавшийся бросить «баллончик с легковоспламеняющейся смесью».

    Ранее агентство сообщало, что возле здания правительства области загорелся автомобиль, его быстро потушили.

    Напомним, в начале апреля глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с начала СВО правоохранители установили 438 человек, которые оказались причастны к диверсиям на территории России. Как уточнил министр, речь идет о поджогах административных зданий, в том числе военкоматов и объектов железнодорожного транспорта.

    «Фонтанка» рассказывала, что в конце марта неизвестные пытались поджечь оборудование на железнодорожной станции Удельная в Петербурге. Информацию подтвердили в ОЖД. Оборудование не было повреждено.

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    Коктейль Молотова
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