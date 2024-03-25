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    Неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на станции «Удельная»

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    В Петербурге неизвестные пытались поджечь оборудование на железнодорожной станции «Удельная». Инцидент произошел в ночь на 25 марта, информацию «Фонтанке» подтвердили в ОЖД.

    «В ночь с 24 на 25 марта 2024 года выявлена попытка поджога оборудования железнодорожной автоматики на станции Удельная. Оборудование не повреждено. На движение поездов ситуация не повлияла», — рассказали в пресс-службе ОЖД.

    В транспортной полиции рассказали, что никакой официальной информации на этот счет к ним не поступало.

    Уголовные дела о поджогах релейных шкафов начали переквалифицировать на диверсию после первого в Петербурге приговора по этой статье. 19-летний Вячеслав Зайцев получил 8 лет лишения свободы за поджог оборудования в Горелово. Ущерб составил чуть больше тысячи рублей, обгорела только краска снаружи шкафа.

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