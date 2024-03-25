Неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на станции «Удельная»

В Петербурге неизвестные пытались поджечь оборудование на железнодорожной станции «Удельная». Инцидент произошел в ночь на 25 марта, информацию «Фонтанке» подтвердили в ОЖД.



«В ночь с 24 на 25 марта 2024 года выявлена попытка поджога оборудования железнодорожной автоматики на станции Удельная. Оборудование не повреждено. На движение поездов ситуация не повлияла», — рассказали в пресс-службе ОЖД.



В транспортной полиции рассказали, что никакой официальной информации на этот счет к ним не поступало.

