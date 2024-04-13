Дополнительные наряды полиции прибыли в Оренбург

В Оренбург прибыли дополнительные наряды полиции, сообщает 13 апреля тг-канал ORSK.RU.
«Оперативным штабом регионального УМВД принято решение привлечь дополнительные наряды и технику из районов области», — сказано в сообщении. Такое решение принято в связи с осложнением паводковой ситуации, увеличением количества затопленных территорий в Оренбурге и Оренбургском районе.
Из затопленных районов Оренбургской области эвакуировали 13 194 человека. Об этом сообщает правительство региона в своем сообществе во «ВКонтакте».
В Оренбурге подтоплены пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. В зоне затопления оказались 2 912 домов и 4 971 приусадебный участок, уточняет РБК.
Напомним, из-за экстремального паводка частично затоплены Самарская, Брянская, Московская области, Алтайский край, под угрозой остается Челябинская область. По данным оперативных служб, в общей сложности в России в зоны подтопления попали более 13 тысяч домов.