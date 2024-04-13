Дополнительные наряды полиции прибыли в Оренбург

В Оренбург прибыли дополнительные наряды полиции, сообщает 13 апреля тг-канал ORSK.RU.

«Оперативным штабом регионального УМВД принято решение привлечь дополнительные наряды и технику из районов области», — сказано в сообщении. Такое решение принято в связи с осложнением паводковой ситуации, увеличением количества затопленных территорий в Оренбурге и Оренбургском районе.



Из затопленных районов Оренбургской области эвакуировали 13 194 человека. Об этом сообщает правительство региона в своем сообществе во «ВКонтакте».



В Оренбурге подтоплены пять микрорайонов, три населенных пункта и 21 СНТ. В зоне затопления оказались 2 912 домов и 4 971 приусадебный участок, уточняет РБК.

