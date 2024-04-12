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    Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, ребенок которого умер от истощения, прокурор запросил 8,5 лет колонии

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    Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, ребенок которого умер от истощения в Сочи, прокурор запросил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Лазаревский районный суд Краснодарского края.

    Сегодня в суде прошли прения сторон по делу Максима Лютого. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Как отмечает информагентство, помимо колонии строгого режима государственный обвинитель запросил штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

    «Путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей», — цитирует РИА Новости прокурора из зала суда.

    Смерть ребенка петербургского сыроеда в больнице Сочи констатировали 8 марта. Тогда же выяснилось, что малыш родился без помощи врачей.

    Сожительница Лютого, и мать его ребенка, избежала лишения свободы и отделалась исправительными работами.

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