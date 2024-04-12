Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, ребенок которого умер от истощения, прокурор запросил 8,5 лет колонии

Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, ребенок которого умер от истощения в Сочи, прокурор запросил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Лазаревский районный суд Краснодарского края.



Сегодня в суде прошли прения сторон по делу Максима Лютого. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Как отмечает информагентство, помимо колонии строгого режима государственный обвинитель запросил штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.