Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, ребенок которого умер от истощения, прокурор запросил 8,5 лет колонии

Блогеру-сыроеду Максиму Лютому, ребенок которого умер от истощения в Сочи, прокурор запросил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом 12 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Лазаревский районный суд Краснодарского края.
Сегодня в суде прошли прения сторон по делу Максима Лютого. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Как отмечает информагентство, помимо колонии строгого режима государственный обвинитель запросил штраф в размере 100 тысяч рублей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
«Путем полного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей», — цитирует РИА Новости прокурора из зала суда.
Смерть ребенка петербургского сыроеда в больнице Сочи констатировали 8 марта. Тогда же выяснилось, что малыш родился без помощи врачей.
Сожительница Лютого, и мать его ребенка, избежала лишения свободы и отделалась исправительными работами.