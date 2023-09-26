Сожительница сыроеда Лютого, чей ребенок умер от голода, избежала колонии

Сожительница краснодарского сыроеда Максима Лютого получила два года исправительных работ по делу о смерти ребенка от истощения. Женщину признали виновной в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Приговор был вынесен еще неделю назад Лазаревским судом.



Сам Лютый на данный момент все еще находится в СИЗО. Ему предъявляют обвинение по более тяжелой статье — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Адвокат блогера, как сообщает 93.RU, называет информацию о том, что ребенка не кормили и купали в холодной воде, ложью. По словам Алексея Аванесяна, Максим купал сына в теплой ванне с ромашкой и покупал молокоотсос.