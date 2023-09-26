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    Сожительница сыроеда Лютого, чей ребенок умер от голода, избежала колонии

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    6 комментариев

    Сожительница краснодарского сыроеда Максима Лютого получила два года исправительных работ по делу о смерти ребенка от истощения. Женщину признали виновной в оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Приговор был вынесен еще неделю назад Лазаревским судом.

    Сам Лютый на данный момент все еще находится в СИЗО. Ему предъявляют обвинение по более тяжелой статье — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Адвокат блогера, как сообщает 93.RU, называет информацию о том, что ребенка не кормили и купали в холодной воде, ложью. По словам Алексея Аванесяна, Максим купал сына в теплой ванне с ромашкой и покупал молокоотсос.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о подозреваемом. Это коренной ленинградец, который прошел путь от рейвера до радикального сыроеда. Своих клиентов он убеждал, что жить можно только на фруктах и овощах. На сыроедение он перевел бабушку, которая умерла в 2021 году в почтенном возрасте, и собаку породы китайская хохлатая.

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    Комментарии 6

    Гость26 Сен 2023 в 15:59
    В зоопарке льготы для сыроедов
    +0−0
    28089653026 Сен 2023 в 15:12
    Я думал они сыр едят, а ребенку не дают...
    +1−0
    Гость26 Сен 2023 в 15:08
    Почему здесь любители ставок не балуют нас своими откровениями? 🤔
    +0−1
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