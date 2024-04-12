Обществознание исключат из программы 6–8-х классов. Будет больше истории

С начала учебного года в 2025 году из программы 6–8-х классов исключат обществознание. Один урок в неделю останется в 9-м классе. Об этом стало известно в пятницу, 12 апреля, из приказа Минпросвещения РФ, появившегося на официальном интернет-портале правовой информации.



«Обществознание изучается в 9-м классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях», — говорится в документе.

Число часов на изучение истории в школах увеличивается до 476 с 1 сентября 2025 года.