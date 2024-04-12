Экс-главу IBU признали виновным в получении взяток от российских чиновников

Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным по девяти пунктам обвинения из десяти, в числе которых получение взяток, связи с проститутками и охотничьи поездки в Россию, Австрию и Чехию. Об этом 12 апреля сообщил телеканал NRK со ссылкой на решение суда в провинции Бускеруд в Норвегии.

Ранее Бессеберг заявлял, что ему предлагали взятки бывший глава Союза биатлонистов России и олимпийский чемпион Александр Тихонов, но последний отвергал эти обвинения. Кроме того, Бессеберга обвиняют в коррупции на должности главы IBU за период с 2009 по 2018 год.