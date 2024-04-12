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    Экс-главу IBU признали виновным в получении взяток от российских чиновников

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    Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным по девяти пунктам обвинения из десяти, в числе которых получение взяток, связи с проститутками и охотничьи поездки в Россию, Австрию и Чехию. Об этом 12 апреля сообщил телеканал NRK со ссылкой на решение суда в провинции Бускеруд в Норвегии.

    Ранее Бессеберг заявлял, что ему предлагали взятки бывший глава Союза биатлонистов России и олимпийский чемпион Александр Тихонов, но последний отвергал эти обвинения. Кроме того, Бессеберга обвиняют в коррупции на должности главы IBU за период с 2009 по 2018 год.

    Судебный процесс проходил с 9 января по 15 февраля. В ходе слушаний стало известно, что новое руководство международной федерации требует пожизненного отстранения Бессеберга от биатлона и выплаты им штрафа в размере 100 тысяч евро. Прокуратура Норвегии настаивала на тюремном заключении сроком от четырех лет. Суд приговорил обвиняемого к трем годам и одному месяцу тюремного заключения и конфискации 1,41 миллиона долларов.

    В апреле 2023 года прокуратура Норвегии официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время его работы на посту главы IBU с 1993 по 2018 год.

    Как сообщалось ранее в 2021 году комиссия IBU пришла к выводу, что Бессеберг скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов.

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    БессебергСудДопинг
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