Расследование IBU: Бывший глава Международного союза биатлонистов Бессеберг получал от России взятки в виде проституток

Андерс Бессеберг, находясь во главе Международного союза биатлонистов (IBU) с 1993 по 2018 год, неоднократно действовал в интересах сборной России, получая за это ценные вознаграждения. Такое заявление опубликовала в четверг, 28 января, независимая комиссия IBU под руководством cпортивного юриста Джонатана Тэйлора.



«После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга», — говорится в заявлении IBU.

