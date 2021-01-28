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Расследование IBU: Бывший глава Международного союза биатлонистов Бессеберг получал от России взятки в виде проституток

Андерс Бессеберг, находясь во главе Международного союза биатлонистов (IBU) с 1993 по 2018 год, неоднократно действовал в интересах сборной России, получая за это ценные вознаграждения. Такое заявление опубликовала в четверг, 28 января, независимая комиссия IBU под руководством cпортивного юриста Джонатана Тэйлора.

«После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга», — говорится в заявлении IBU.

Среди прочего, Бессеберга обвинили в том, что он позволил Александру Тихонову остаться вице-президентом IBU, несмотря на уголовное дело в отношении него. Также экс-глава IBU проигнировал информацию о попытке бывшего главы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014-м. За эти и другие услуги Бессеберг якобы получал взятки от российских коллег в виде услуг проституток и поездок на охоту.

В то же время доказательств того, что IBU скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов, найдено не было. Эту информацию ранее комиссии передал информатор WADA Григорий Родченков. Она же и послужила поводом для начала расследования.

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Комментарии (7)

Савва Морозов
завидуют
Dimitry Antonov
Некий Прохор Куршевельский, владелец модельного агенства, одно время имел прямое и руководящее отношение к российскому биатлону. Может быть это простое совпадение?
zlopopik
ну если вспомнить, что до 2014 года союз биатлонистов России возглавлял некто Прохоров, то ничего удивительного в таком фирменном ублажении нужных людишек нет. При этом сам Прохоров - кремень - для женского полу непрошибаем.
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