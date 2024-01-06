Экс-президента IBU обвинили в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов

В Норвегии вновь обвинили бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в сокрытии допинга у россиян, пишет издание VG, в распоряжение которого оказался доклад о прослушанных разговорах Бессеберга. Доклад составляет 220 страниц, он был подготовлен британским юристом Джонатаном Тейлором, возглавляющим независимую комиссию IBU.



«В разговорах по телефону он свободно делился информацией. Мы имеем веские доказательства произошедшего», — отметил Тейлор.



В апреле 2023 года норвежская прокуратура официально предъявила обвинения Бессебергу в коррупции во время его работы в качестве главы IBU с 1993-го по 2018 год. Норвежец также был подозреваем в сокрытии положительных допинг-проб у российских биатлонистов, о чем велось расследование Национальным органом по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии (Okokrim). Адвокат Бессеберга Кристиан Хьорт в апреле заявил, что обвинений не выявлено.

