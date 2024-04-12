Смольный передумал сносить памятник конке у «Василеостровской». Но кафе будет управлять другой арендатор

Власти Петербурга не будут сносить кофейню в вагоне конки у станции метро «Василеостровская». Об этом 12 апреля сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Валерий Москаленко.
По его словам, после сообщений о предстоящем демонтаже в Смольный поступило очень много обращений от горожан, которые просили сохранить объект на прежнем месте. Конка остается на привычном месте и сохранит свое назначение в качестве павильона для продажи периодической печатной продукции — под ее реализацию должно использоваться минимум 70% торговой площади, отметил вице-губернатор.
Ранее «Фонтанка» писала, что кофейный киоск оказался по документам газетным ларьком и лишился договора за нарушение условий по доле печатной продукции. При этом его собственник Борис Чернышев, вложивший в реставрацию памятника 7,5 млн рублей, не получил вовремя уведомление о расторжении. Так что предписание о сносе оказалось полной неожиданностью, и бизнесмену пришлось выставить конку на «Авито», чтобы спасти ее.
В комитете имущественных отношений «Фонтанке» сообщили, что уже заключили новый договор с другим предпринимателем, который успел подать заявку (места для продажи прессы распределяются без конкурса). По словам Бориса Чернышева, в ходе встреч с вице-губернатором была достигнута договоренность, что его компания будет сдавать киоск вместе с памятником конке новому арендатору земельного участка.