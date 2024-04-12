Смольный передумал сносить памятник конке у «Василеостровской». Но кафе будет управлять другой арендатор

Власти Петербурга не будут сносить кофейню в вагоне конки у станции метро «Василеостровская». Об этом 12 апреля сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Валерий Москаленко.

По его словам, после сообщений о предстоящем демонтаже в Смольный поступило очень много обращений от горожан, которые просили сохранить объект на прежнем месте. Конка остается на привычном месте и сохранит свое назначение в качестве павильона для продажи периодической печатной продукции — под ее реализацию должно использоваться минимум 70% торговой площади, отметил вице-губернатор.