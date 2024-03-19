«Газетами и не пахнет». Почему знаменитый памятник конке у «Василеостровской» продают на Avito

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Власти Петербурга хотят демонтировать кофейню в памятнике конке у станции метро «Василеостровская». Лучший в России (по версии Минпромторга) киоск оказался по документам газетным ларьком и лишился договора за нарушение условий по доле печатной продукции. Чтобы спасти местную достопримечательность от сноса, собственник, потративший на ее реставрацию 7,5 млн рублей, ищет покупателя на Avito.



Объявление о продаже конки напротив вестибюля станции «Василеостровская» появилось на сервисе объявлений Avito 15 марта. За знаменитый вагон с кофейней внутри, отреставрированный в 2022 году, просят 5 млн рублей. Сообщается, что объект можно использовать по назначению либо «сохранить народный памятник с историей для себя». «Размещение памятника на своем месте не устраивает город, поэтому продается как экспонат/павильон», — сообщается в объявлении.

Фото: avito.ru Поделиться Поделиться





Модель-копия вагона трамвая на конной тяге образца 1872–1878 годов появилась на пешеходной зоне 6–7-й линий Васильевского острова еще в 2004 году Его установила компания «Глиссада», чтобы использовать в качестве точки продажи авиационных и железнодорожных билетов. Однако со временем бизнес стал нерентабельным, компания накопила долги перед городом, а сам павильон превратился в склад мусора.

Фото: предоставлено собственником Фото: предоставлено собственником Фото: предоставлено собственником Фото: предоставлено собственником Фото: предоставлено собственником Фото: предоставлено собственником Фото: читатель «Фонтанки» Олег Поделиться Поделиться





В марте 2021 года ООО «Глиссада» вместе с долгом 4,6 млн рублей на аукционе приобрела предпринимательница Екатерина Шабалина, которая решила превратить пришедшую в упадок конку в туристический объект по типу кофейни-трамвая в Выборге. Осенью 2021 года вагон забрали на реставрацию, а в 2022-м конка возобновила работу как арт-кофейня. В 2022 году она даже получила премию Минпромторга в конкурсе «Лучший нестационарный торговый объект в России». Сообщалось, что инвестором проекта стал предприниматель Борис Чернышев, который помог погасить задолженность и оплатить реставрацию. На данный момент, по данным СПАРК, единственной владелицей и директором ООО «Глиссада» является мать предпринимателя Ирина Чернышева.



Сам Борис Чернышев подтвердил «Фонтанке», что 11 марта 2024 года получил уведомление об освобождении участка. Выселение стало полным сюрпризом, поэтому сначала предприниматель решил, что произошла путаница. «В уведомлении указан не тот номер земельного участка, который прописан в договоре, поэтому предположили, что это ошибочно принесено нам», — говорит он. Но оказалось, что городские власти еще осенью 2023 года через суд расторгли с ООО «Глиссада» договор размещения и теперь просят его покинуть городскую землю. На это дали всего три дня — до 14 марта.



По словам Чернышева, он обратился в комитет по контролю за имуществом с ходатайством о продлении срока освобождения участка. Официального ответа пока нет, но в устной беседе чиновники рекомендовали ему «на время выяснений обстоятельств» увезти конку хотя бы на дачу, сославшись на свои полномочия «вплоть до распила по частям», сообщил он «Фонтанке».

Киоск с прессой на конной тяге

Как следует из материалов арбитражного суда, решение о расторжении договора с ООО «Глиссада» принято 30 ноября 2023 года по иску комитета имущественных отношений. Также суд постановил взыскать с компании 286,9 тысячи рублей. В конце февраля 2024 года КИО обратился к бывшему арендатору с иском еще на 132 тысячи рублей. Суд принял заявление к рассмотрению.



Как пояснили «Фонтанке» в КИО, с точки зрения города памятник конке на 6-й линии В. О. является обычным нестационарным торговым объектом, а если быть еще точнее, то киоском с прессой. По договору не менее 70% торговой площади такого павильона должно использоваться под основную цель — торговлю периодической печатной продукцией. Но эти условия арендатор нарушил. Поэтому СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» обратилось в суд с иском о взыскании штрафа и расторжении договора. Арбитраж встал на сторону чиновников. В КИО также уточнили, что сейчас у ООО «Глиссада» есть задолженность по аренде и оплате штрафа — всего порядка 300 тысяч рублей. Претензии направлялись по юридическому адресу компании-арендатора, подчеркнули в пресс-службе.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Борис Чернышев утверждает, что впервые узнал о них лишь на прошлой неделе. «Никаких актов проверок, постановлений, повесток в суд мы не получали», — подчеркивает он. По его словам, с декабря по март компания продолжала вносить платежи по аренде и была в контакте с администрацией во время январских снегопадов, когда экстренно чистили Андреевский бульвар. Тогда никаких упоминаний о незаконности размещения конки не было, удивляется предприниматель.

Постановление Смольного, регулирующее нестационарную торговлю, допускает установку возле метро только киосков с прессой, цветами, билетами. Поэтому, чтобы сохранить конку на исконном месте возле «Василеостровской», ее решили оформить как газетный ларек. Заключенный с городом договор разрешал использовать 30% площади под «вспомогательные виды деятельности», которыми для конки была торговля кофе.



«К сожалению, объект не позволял завесить все газетами (окна, двери, стены), поэтому были сделаны специальные столешницы, где многие люди в духе начала XX века действительно читали у окна, попивая чашку кофе», — комментирует Борис Чернышев. По его словам, такой формат изначально не вызвал вопросов у чиновников, а с момента открытия арт-кофейни в 2022 году ничего не менялось. Но не исключено, что за это время мог измениться подход к подсчету общей площади: например, проверяющие могли посчитать не сам киоск-вагон, а всю композицию, включая коней и кучера. Но проверить эту гипотезу не получилось: с актом ревизии ККИ предпринимателю пока ознакомиться не удалось. В самом комитете по контролю за имуществом «Фонтанке» пояснили, что в ходе обследования выяснили, что городская земля использовалась не по назначению. «Фактически это была кофейня, а по договору минимум 70% торговой площади должно было использоваться под торговлю газетами», — сообщили в пресс-службе, однако как именно производились вычисления, не уточнили. В марте 2024 года, то есть уже после расторжения договора, сотрудники ККИ повторно пришли к «Василеостровской» и заметили, что конка продолжает работать «без правоустанавливающих документов». «Пользователю объекта предоставлено достаточно времени для добровольного освобождения участка», — подчеркнули в пресс-службе. Ведомство получило от «Глиссады» запрос на предоставление отсрочки по демонтажу, а вот с запросом на предоставление акта обследования собственник объекта не обращался, добавили в ККИ.



Спасти конку

«Расторжение договора и присвоение штрафа равнозначно закрытию бизнеса», — говорит Борис Чернышев. Но пока предприниматель планирует бороться за проект, в который вложил в общей сложности 7,5 млн рублей. Уже написано ходатайство на восстановление сроков обжалования решения суда, так как компания не была уведомлена надлежащим образом. Параллельно готовится заявление на заключение нового договора аренды земельного участка.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





По словам Бориса Чернышева, для него конка это социальный, а не коммерческой проект. «Хотелось спасти место встречи моей юности, когда договаривались встретиться "на Ваське, я буду ждать у конки"», — пояснил он. Денег кофейня практически не приносила — зимой работа в минус, летом удавалось немного заработать, так что по итогам всего года получался символический плюс. «Но об окупаемости инвестиций в ближайшие 15 лет и так не приходилось говорить», — комментирует он. Однако, по словам предпринимателя, после публикации объявления на Avito он получил большое количество звонков от жителей Васильевского острова, переживающих за судьбу конки.



«Так как законных оснований оставлять конку по ее родному адресу в настоящий момент у нас нет, ответов еще ниоткуда не получено, на дачу везти ее — кощунство, я принял решение продать композицию в добрые руки, потенциальные покупатели будут проверяться на порядочность, под ларек на вокзал я ее не отдам», — прокомментировал он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

