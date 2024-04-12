Земля роднее. В Кремле не нашлось желающих покорить космос

В действующей администрации президента нет ни одного космонавта, но есть много людей, которые обладают другими талантами. Об этом 12 апреля рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Мне неизвестно о желающих полететь на орбиту из действующей администрации», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк». Официальный представитель президента отметил, в Кремле нет космонавтов, но есть много людей, обладающих другими талантами и достижениями.



Накануне с космодрома Восточный на орбиту выведен малый спутник «Гагаринец», его доставила тяжелая ракета «Ангара-А5». Пуск дважды переносили на сутки прямо перед стартом. В первый раз «Ангару» не смогли запустить 9 апреля. В 2028 году ракета-носитель «Ангара-А5» должна доставить в космос пилотируемый корабль.

