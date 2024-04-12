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    Евросоюз добавил в перечень уголовных преступлений обход и нарушение европейских санкций

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    Евросоюз включил в перечень уголовных преступлений обход запрета на поездки в страны ЕС тем, кто находится в санкционных списках, а также торговлю подсанкционными товарами. Об этом 12 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Евросоюза.

    «Совет принял закон, охватывающий общеевропейские минимальные правила преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах», — цитирует информагентство документ Совета ЕС.

    Как уточняется в документе, определенные действия теперь будут считаться уголовным преступлением — такие, как «помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности».

    Ранее Европарламент одобрил закон о криминализации нарушения и обхода антироссийских санкций.

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