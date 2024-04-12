«Положение критическое, не теряйте время». Мэр Оренбурга призвал срочно эвакуироваться

В Оренбурге включили сирену, ведётся массовая эвакуация, информирует в своем телеграм-канале глава города Сергей Салмин.
Он подчеркнул, что паводковая ситуация крайне опасна, и призвал жителей нескольких районов срочно эвакуироваться.
«Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — написал Салмин.
Под угрозой поселки имени Куйбышева и Солнечный, ЖК «Гранд-парк», районы Авиагородок и Овчиный городок, 23 микрорайон, улицы Уральская, Донгузская.
«За последние 10 часов уровень воды в Урале поднялся на 40 см и сейчас составляет 1143. Эти значения опасны», — подчеркнул мэр города.
Также, напомним, полную эвакуацию жителей сегодня объявили в поселке Газодобытчиков Оренбургского района в связи с риском прорыва дамбы. Подробнее о том, что сейчас происходит в Оренбургской области, читайте на «Фонтанке».