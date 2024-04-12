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    Смотрите, как на Оренбуржье спасают собак и кошек. В промоину провалился КАМАЗ

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    Уровень воды в Урале у Оренбурга к полудню по местному времени достиг 1143 см, сообщает 56.RU. Это больше чем на два метра выше критической отметки. В 8 утра было 1129 см. Полная эвакуация жителей объявлена в поселке Газодобытчиков Оренбургского района в связи с риском прорыва дамбы, информирует районная администрация.

    Ущерб от паводка в области, по предварительным данным, превышает 40 миллиардов рублей. Из резервного фонда на ликвидацию последствий выделено 10 миллиардов рублей. Эвакуированы более 10,7 тысячи человек, в том числе 2,1 тысячи детей. Сотрудники экстренных служб продолжают спасать людей и животных.

    Оренбург 24/7 | Орск

    На Донгузской улице КАМАЗ провалился в промоину, пишет 56.RU в своем телеграм-канале.

    Пострадавшим от паводка в Оренбуржье уже выплатили 69,2 миллиона рублей, их получили 3463 человека и ещё около тысячи получат позднее. 20 тысяч рублей перечисляется на покупку предметов гигиены, минимального набора вещей. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости — 50 тысяч, за полностью утраченное имущество первой необходимости — 100 тысяч на человека.

    Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов на вертолёте облетел территории русла рек Урала и Сакмары. Заторов на реках в районе Оренбурга не выявлено, сообщают местные власти.

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    В Орске место прорыва дамбы уже засыпали, вода из реки Урал в жилые районы не поступает. Глава МЧС Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценили работы по восстановлению дамбы. Продолжается откачка воды.

    Фото: Оренбург 24/7 | Орск

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