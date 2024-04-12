Смотрите, как на Оренбуржье спасают собак и кошек. В промоину провалился КАМАЗ

Уровень воды в Урале у Оренбурга к полудню по местному времени достиг
Ущерб от паводка в области, по предварительным данным, превышает
На Донгузской улице КАМАЗ провалился в промоину, пишет 56.RU в своем телеграм-канале.
Пострадавшим от паводка в Оренбуржье уже выплатили
Первый заместитель главы Оренбурга Алексей Кудинов на вертолёте облетел территории русла рек Урала и Сакмары. Заторов на реках в районе Оренбурга не выявлено, сообщают местные власти.
В Орске место прорыва дамбы уже засыпали, вода из реки Урал в жилые районы не поступает. Глава МЧС Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценили работы по восстановлению дамбы. Продолжается откачка воды.