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    Туристы пытались вывезти из России в Китай зубы кашалота, но от испуга попрятали их в туалетах

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    Фото: ФТС России
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    Уссурийские таможенники не дали вывезти из России в Китай 13 зубов кашалота. Дериваты находящегося под угрозой исчезновения животного пыталась перевезти группа туристов.

    Сотрудники таможни на пункте пропуска «Пограничный» задержали 54-летнего россиянина, который следовал в Китай в составе туристической группы, сообщает 11 апреля пресс-служба ФТС России. При досмотре у него в кармане куртки обнаружили сверток с тремя зубами кашалота. Затем в санузлах погранперехода нашли еще 10 зубов.

    Задержанный пояснил, что дериваты ему передал знакомый гражданин Китая. Мужчина взялся перевезти их через границу за вознаграждение и привлек к делу троих знакомых. Те должны были перевезти еще 10 зубов, но после задержания организатора решили избавиться от компрометирующего груза и выбросили их в мусорки в туалетах.

    Фото: ФТС России
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    Таможенники изъяли дериваты. Эксперт Государственного Дарвиновского музея заключил, что это зубы кашалота, который включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС), и к тому же они представляют собой культурную ценность.

    В итоге в отношении россиянина и гражданина КНР возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через границу культурных ценностей в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (по части 2 статьи 226.1 УК РФ). Теперь нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

    Фото: ФТС России
    Фото: ФТС России

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