Туристы пытались вывезти из России в Китай зубы кашалота, но от испуга попрятали их в туалетах

Уссурийские таможенники не дали вывезти из России в Китай 13 зубов кашалота. Дериваты находящегося под угрозой исчезновения животного пыталась перевезти группа туристов.
Сотрудники таможни на пункте пропуска «Пограничный» задержали
Задержанный пояснил, что дериваты ему передал знакомый гражданин Китая. Мужчина взялся перевезти их через границу за вознаграждение и привлек к делу троих знакомых. Те должны были перевезти еще 10 зубов, но после задержания организатора решили избавиться от компрометирующего груза и выбросили их в мусорки в туалетах.
Таможенники изъяли дериваты. Эксперт Государственного Дарвиновского музея заключил, что это зубы кашалота, который включен в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС), и к тому же они представляют собой культурную ценность.
В итоге в отношении россиянина и гражданина КНР возбудили уголовное дело о незаконном перемещении через границу культурных ценностей в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (