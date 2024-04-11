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    БПЛА упал на строящийся больничный корпус в Липецке, начался пожар. На фото — изуродованный фасад

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    В Липецкой области ночью 11 апреля беспилотник упал на строящийся терапевтический корпус, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Погибших и пострадавших нет.

    Фото: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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    Начался небольшой пожар: огонь, по словам Артамонова, охватил 4 квадратных метра. Его оперативно потушили. Кроме того, повреждена внешняя отделка здания и окна. На место прибыли оперативные службы и глава района.

    Подписчики группы «Липецк LIVE» «ВКонтакте» пишут, что рядом находится отделение терапии, в котором сейчас лечатся пациенты.

    Напомним, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 12 БПЛА в шести регионах, в том числе один в Липецкой области.

    Фото: губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

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