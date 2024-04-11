БПЛА упал на строящийся больничный корпус в Липецке, начался пожар. На фото — изуродованный фасад

В Липецкой области ночью 11 апреля беспилотник упал на строящийся терапевтический корпус, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Погибших и пострадавших нет.
Начался небольшой пожар: огонь, по словам Артамонова, охватил 4 квадратных метра. Его оперативно потушили. Кроме того, повреждена внешняя отделка здания и окна. На место прибыли оперативные службы и глава района.
Подписчики группы «Липецк LIVE» «ВКонтакте» пишут, что рядом находится отделение терапии, в котором сейчас лечатся пациенты.
Напомним, ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 12 БПЛА в шести регионах, в том числе один в Липецкой области.