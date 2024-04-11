Даже в Мордовии. Беспилотники ночью перехватили в шести регионах

Ночью 11 апреля силы ПВО пресекли атаки беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны.

Перехвачено и уничтожено 12 БПЛА в шести регионах: в Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один), Липецкой (один) областях и в Республике Мордовия (два).



«Ночью в Фатежском районе Курской области сбито 3 украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет», — сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил опасность атаки БПЛА в 23:13, а отбой дал в 7:15.