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    На КАД между Красносельским и Ропшинским шоссе водителям оставят две полосы из четырех

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На юге кольцевой автодороги Петербурга во второй половине апреля сузят еще один участок. Туда тоже доберется дорожный ремонт.

    С 18 по 27 апреля на участке внутреннего кольца КАД с 85-го по 93-й километр, между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе, будут перекрыты третья и четвёртая полосы, сообщает 10 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.

    На участке будут устранять колейность покрытия проезжей части. Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг».

    Всего в этом году на КАД планируют отремонтировать более 100 километров покрытия и девять деформационных швов. Сейчас колею устраняют на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Колтушским шоссе и на участке от Мурманского шоссе к вантовому мосту. С 15 апреля ремонт стартует также на участках между Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны, между Колтушским и Мурманским шоссе и между Рябовским шоссе и Шафировским проспектом.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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