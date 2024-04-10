На КАД между Красносельским и Ропшинским шоссе водителям оставят две полосы из четырех

На юге кольцевой автодороги Петербурга во второй половине апреля сузят еще один участок. Туда тоже доберется дорожный ремонт.
С 18 по 27 апреля на участке внутреннего кольца КАД с 85-го по 93-й километр, между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе, будут перекрыты третья и четвёртая полосы, сообщает 10 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.
На участке будут устранять колейность покрытия проезжей части. Работы выполнит ООО «Техносфера Инжиниринг».
Всего в этом году на КАД планируют отремонтировать более 100 километров покрытия и девять деформационных швов. Сейчас колею устраняют на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Колтушским шоссе и на участке от Мурманского шоссе к вантовому мосту. С 15 апреля ремонт стартует также на участках между Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны, между Колтушским и Мурманским шоссе и между Рябовским шоссе и Шафировским проспектом.