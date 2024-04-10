На КАД между Красносельским и Ропшинским шоссе водителям оставят две полосы из четырех

На юге кольцевой автодороги Петербурга во второй половине апреля сузят еще один участок. Туда тоже доберется дорожный ремонт.

С 18 по 27 апреля на участке внутреннего кольца КАД с 85-го по 93-й километр, между развязками с Красносельским и Ропшинским шоссе, будут перекрыты третья и четвёртая полосы, сообщает 10 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.