Два участка КАД на юго-востоке Петербурга одновременно уйдут на ремонт

Дорожный ремонт сузит и замедлит еще два участка кольцевой автодороги Петербурга на юго-востоке города. Колею будут устранять между Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны и между Колтушским и Мурманским шоссе.
С 15 по 20 апреля перекроют третью и четвертую полосы на участке с 63-го по 59-й километр внешнего кольца КАД, а на остальных ограничат скорость до 50 км/ч, сообщает 8 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». А с 15 по 19 апреля аналогичные ограничения введут на участке внутреннего кольца КАД 47-го по 50-й километр.
На обоих участках колейность покрытия проезжей части будет устранять ООО «Техносфера Инжиниринг». Сроки работ еще могут быть скорректированы с учётом погоды.
Помимо этого, напомним, с 9 по 16 апреля ремонт ограничит движение на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Колтушским шоссе. До 12 апреля ведутся работы на участке внутреннего кольца КАД от Мурманского шоссе к вантовому мосту. С 8 апреля перекрыт участок внешнего кольца между ЗСД и Приморским шоссе. Также с 10 по 30 апреля будут перекрывать по полосе на путепроводе в составе развязки КАД с проспектом Энгельса.