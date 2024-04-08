Два участка КАД на юго-востоке Петербурга одновременно уйдут на ремонт

Дорожный ремонт сузит и замедлит еще два участка кольцевой автодороги Петербурга на юго-востоке города. Колею будут устранять между Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны и между Колтушским и Мурманским шоссе.



С 15 по 20 апреля перекроют третью и четвертую полосы на участке с 63-го по 59-й километр внешнего кольца КАД, а на остальных ограничат скорость до 50 км/ч, сообщает 8 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». А с 15 по 19 апреля аналогичные ограничения введут на участке внутреннего кольца КАД 47-го по 50-й километр.