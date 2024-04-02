Пробку на КАД между Мурманским и вантовым уплотнит ремонт дороги

Дорожники ограничат движение на одном из наиболее загруженных участков кольцевой автодороги — от Мурманского шоссе к вантовому мосту. Там будут устранять колейность покрытия.
С 6 по 12 апреля на участке с 53-го по 57-й километр внутреннего кольца КАД перекроют третью и четвертую полосы движения, сообщает 2 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах при этом ограничат скорость до
Работы будут идти круглосуточно, в две смены. Выполнит их ООО «Техносфера Инжиниринг». Сроки ремонта могут скорректировать в зависимости от погоды.
Также с 1 по 7 апреля на участках с 10-го по 18-й километр внутреннего кольца (между ЗСД и Выборгским шоссе) и с 39-го по 34-й километр внешнего кольца (между Рябовским шоссе и Пискарёвским проспектом) убирают смёт. На первом участке перекрыта третья полоса, на втором — четвертая. Работы ведет АО ПО «РосДорСтрой».