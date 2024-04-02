Пробку на КАД между Мурманским и вантовым уплотнит ремонт дороги

Дорожники ограничат движение на одном из наиболее загруженных участков кольцевой автодороги — от Мурманского шоссе к вантовому мосту. Там будут устранять колейность покрытия.



С 6 по 12 апреля на участке с 53-го по 57-й километр внутреннего кольца КАД перекроют третью и четвертую полосы движения, сообщает 2 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах при этом ограничат скорость до 50 км/ч .