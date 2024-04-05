Сезон ремонтов вступает в права. Вдвое сузят КАД у Колтушского и путепровод на развязке с Энгельса

На кольцевой автодороге Петербурга ширится список участков, где ограничат движение в связи с дорожными работами. В первой половине апреля к ним присоединятся развязки с Колтушским шоссе и проспектом Энгельса.
С 9 по 16 апреля на участке с
С 10 по 20 апреля на путепроводе в составе развязки КАД с проспектом Энгельса перекроют вторую полосу в направлении Петербурга, а с 21 по 30 апреля — первую. По свободной полосе на период работ введут ограничение скорости в
Напомним, что с 6 по 12 апреля для устранения колеи ограничат движение на участке внутреннего кольца КАД от Мурманского шоссе к вантовому мосту. Его тоже сузят вдвое. А с 8 апреля начнут действовать ограничения на северном участке кольцевой, где продолжат расширять дорогу. Там перекроют участок внешнего кольца между ЗСД и Приморским шоссе, а весь транспорт пустят по внутреннему.