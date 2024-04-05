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    Сезон ремонтов вступает в права. Вдвое сузят КАД у Колтушского и путепровод на развязке с Энгельса

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    На кольцевой автодороге Петербурга ширится список участков, где ограничат движение в связи с дорожными работами. В первой половине апреля к ним присоединятся развязки с Колтушским шоссе и проспектом Энгельса.

    С 9 по 16 апреля на участке с 43-го по 48-й километр внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Колтушским шоссе, будут перекрыты третья и четвёртая полосы движения, сообщает 4 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах при этом ограничат скорость до 50 км/ч. ООО «Техносфера Инжиниринг» будет устранять на участке колейность.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 10 по 20 апреля на путепроводе в составе развязки КАД с проспектом Энгельса перекроют вторую полосу в направлении Петербурга, а с 21 по 30 апреля — первую. По свободной полосе на период работ введут ограничение скорости в 50 км/ч. На путепроводе будут менять деформационный шов. Работы выполнит ООО «ЕвроТрансСтрой». На основном ходу КАД при этом движение ограничивать не будут.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Напомним, что с 6 по 12 апреля для устранения колеи ограничат движение на участке внутреннего кольца КАД от Мурманского шоссе к вантовому мосту. Его тоже сузят вдвое. А с 8 апреля начнут действовать ограничения на северном участке кольцевой, где продолжат расширять дорогу. Там перекроют участок внешнего кольца между ЗСД и Приморским шоссе, а весь транспорт пустят по внутреннему.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургКАДОграничения движения транспорта
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    Комментарии 5

    Гость05 Апр 2024 в 10:40
    Почему у нас в стране пилят бабло каждый год, а сделать качественно как в Европе на 30 лет не могут!?
    +1−0
    Гость05 Апр 2024 в 10:37
    Запускается мощный росспил!
    +2−0
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