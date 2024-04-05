Сезон ремонтов вступает в права. Вдвое сузят КАД у Колтушского и путепровод на развязке с Энгельса

На кольцевой автодороге Петербурга ширится список участков, где ограничат движение в связи с дорожными работами. В первой половине апреля к ним присоединятся развязки с Колтушским шоссе и проспектом Энгельса.



С 9 по 16 апреля на участке с 43-го по 48-й километр внутреннего кольца КАД, в районе развязки с Колтушским шоссе, будут перекрыты третья и четвёртая полосы движения, сообщает 4 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах при этом ограничат скорость до 50 км/ч . ООО «Техносфера Инжиниринг» будет устранять на участке колейность.