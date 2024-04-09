Более 100 км асфальта обновят на КАД в этом году. Где и как — рассказали и показали дорожники

За сезон 2024 года на кольцевой автодороге Петербурга планируют обновить чуть более 100 километров покрытия и заменить 9 деформационных швов на мостах и путепроводах. Какие участки ждет ремонт весной, летом и осенью, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На этой неделе ведутся или стартуют работы по устройству слоев износа на внутреннем кольце КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе, Мурманским шоссе и вантовым мостом , Таллинским и Ропшинским шоссе, сообщили в дорожном управлении 9 апреля . На внешнем кольце — от ЗСД до Софийской улицы и от Рябовского шоссе до Шафировского проспекта. На последнем с 15 по 21 апреля перекроют третью и четвертую полосы, а на первой и второй ограничат скорость до 50 км/ч . ООО «Техносфера Инжиниринг» будет устранять там колейность.

Помимо этого, начали менять деформационный шов на Беляевском мосту через Охту, а с 10 апреля стартуют работы на путепроводе в составе развязки с проспектом Энгельса.

