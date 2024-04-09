Более 100 км асфальта обновят на КАД в этом году. Где и как — рассказали и показали дорожники

ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
За сезон 2024 года на кольцевой автодороге Петербурга планируют обновить чуть более
На этой неделе ведутся или стартуют работы по устройству слоев износа на внутреннем кольце КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе, Мурманским шоссе и вантовым мостом, Таллинским и Ропшинским шоссе, сообщили в дорожном управлении
Помимо этого, начали менять деформационный шов на Беляевском мосту через Охту, а с
Текущий этап работ на КАД продлится до
Также предстоит заменить покрытие на съездах развязок с Таллинским и Волхонским шоссе, проспектами Энгельса, Культуры и некоторыми другими улицами. В августе водителям стоит ждать ограничений в Токсовском тоннеле, там будут не только менять асфальт на всех полосах, но и восстанавливать щебёночно-мастичные деформационные швы.
Продолжается масштабная реконструкция северного участка КАД от пересечения с Приморским шоссе до пересечения с ЗСД. С