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    Более 100 км асфальта обновят на КАД в этом году. Где и как — рассказали и показали дорожники

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    ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    За сезон 2024 года на кольцевой автодороге Петербурга планируют обновить чуть более 100 километров покрытия и заменить 9 деформационных швов на мостах и путепроводах. Какие участки ждет ремонт весной, летом и осенью, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    На этой неделе ведутся или стартуют работы по устройству слоев износа на внутреннем кольце КАД между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе, Мурманским шоссе и вантовым мостом, Таллинским и Ропшинским шоссе, сообщили в дорожном управлении 9 апреля. На внешнем кольце — от ЗСД до Софийской улицы и от Рябовского шоссе до Шафировского проспекта. На последнем с 15 по 21 апреля перекроют третью и четвертую полосы, а на первой и второй ограничат скорость до 50 км/ч. ООО «Техносфера Инжиниринг» будет устранять там колейность.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Помимо этого, начали менять деформационный шов на Беляевском мосту через Охту, а с 10 апреля стартуют работы на путепроводе в составе развязки с проспектом Энгельса.

    Текущий этап работ на КАД продлится до 1 мая. Затем будет перерыв, и следующий этап ремонтов стартует 19 мая. До конца июня дорожники планируют обновить покрытие на внутреннем кольце от Парашютной улицы до Шафировского проспекта и от проспекта Энгельса до Парашютной. В июле на 59-м, 60-м и 65-м километрах КАД будут менять швы на путепроводах. В августе-сентябре работы запланированы на путепроводах над железнодорожными путями ветки Лигово — Красное Село и через Волхонское шоссе.

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    Также предстоит заменить покрытие на съездах развязок с Таллинским и Волхонским шоссе, проспектами Энгельса, Культуры и некоторыми другими улицами. В августе водителям стоит ждать ограничений в Токсовском тоннеле, там будут не только менять асфальт на всех полосах, но и восстанавливать щебёночно-мастичные деформационные швы.

    Продолжается масштабная реконструкция северного участка КАД от пересечения с Приморским шоссе до пересечения с ЗСД. С 8 апреля там перекрыт участок внешнего кольца от съезда на проспект Муромцева до Приморского, и транспорт едет только по внутреннему. В этом сезоне предстоит покрасить пролетные строения, установить карнизные элементы и шумозащитные экраны на путепроводах через Приморское шоссе и Пушкинскую улицу. А с середины лета там начнут класть дорожную одежду, строить систему водоотвода и монтировать наружное освещение на внутреннем кольце.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    ПетербургОграничения движения транспортаКАДРемонт дорог
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