Бамбуковая преступница снова в деле. На этот раз панде Катюше можно вменить кражу

Сначала сбегает из вольера, а теперь замечена в краже, и речь не только о сердцах посетителей. Панда Катюша зарабатывает себе репутацию непоседливой шкоды вне закона.



Видео с ее очередным «преступлением» опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 10 апреля. Нарушение порядка заключалось в краже самой вкусной веточки бамбука у мамы.