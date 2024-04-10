    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, южн

    757мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.75eur100.75
    ТЕМА ДНЯ

    Жесткое ДТП на Пулковском

    Бамбуковая преступница снова в деле. На этот раз панде Катюше можно вменить кражу

    2220
    обсудить

    Сначала сбегает из вольера, а теперь замечена в краже, и речь не только о сердцах посетителей. Панда Катюша зарабатывает себе репутацию непоседливой шкоды вне закона.

    Видео с ее очередным «преступлением» опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 10 апреля. Нарушение порядка заключалось в краже самой вкусной веточки бамбука у мамы.

    Светлана Акулова, генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    Катюша сначала покусала ветку при маме, а затем понесла ее к себе, чтобы никому не повадно было.

    Панда Катюша совсем недавно вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. Сейчас Катюша весит уже 18 килограммов и активно играет. Примерно через три года она, вероятно, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Московский зоопаркПанда Катюша
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close