Бамбуковая преступница снова в деле. На этот раз панде Катюше можно вменить кражу

Сначала сбегает из вольера, а теперь замечена в краже, и речь не только о сердцах посетителей. Панда Катюша зарабатывает себе репутацию непоседливой шкоды вне закона.
Видео с ее очередным «преступлением» опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 10 апреля. Нарушение порядка заключалось в краже самой вкусной веточки бамбука у мамы.
Катюша сначала покусала ветку при маме, а затем понесла ее к себе, чтобы никому не повадно было.
Панда Катюша совсем недавно вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. Сейчас Катюша весит уже 18 килограммов и активно играет. Примерно через три года она, вероятно, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.