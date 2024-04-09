Панда Катюша сбежала из вольера

В Московском зоопарке хулиганит Катюша. Панда решила доставить проблем и сбежать из вольера, но ее быстро поймали.
Видео побега опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале 9 апреля. Как рассказала Акулова, Катюша додумалась выдвинуть поилку и сбежать через проем. Но далеко уйти она не смогла или не захотела.
«Очень умная деваха растет. Настоящая Катерина», — прокомментировала побег директор зоопарка.
После этого Катюша слегка нашкодила вне вольера: потолкала стул и попыталась напасть на съемочную группу.
Панда Катюша совсем недавно вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки.
Сейчас Катюша весит уже 18 килограммов и активно играет. Примерно через три года она, вероятно, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.