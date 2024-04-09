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    Панда Катюша сбежала из вольера

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    В Московском зоопарке хулиганит Катюша. Панда решила доставить проблем и сбежать из вольера, но ее быстро поймали.

    Видео побега опубликовала директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале 9 апреля. Как рассказала Акулова, Катюша додумалась выдвинуть поилку и сбежать через проем. Но далеко уйти она не смогла или не захотела.

    Светлана Акулова Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    «Очень умная деваха растет. Настоящая Катерина», — прокомментировала побег директор зоопарка.

    После этого Катюша слегка нашкодила вне вольера: потолкала стул и попыталась напасть на съемочную группу.

    Светлана Акулова Генеральный директор ГАУ «Московский зоопарк»

    Панда Катюша совсем недавно вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки.

    Сейчас Катюша весит уже 18 килограммов и активно играет. Примерно через три года она, вероятно, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

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