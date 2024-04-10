С коллегой на велосипеде: ЗСД Фонтанка Фест снова станет местом активного тимбилдинга

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сплоченный и дружный коллектив — мечта любого сотрудника и работодателя, но формировать командный дух не так-то просто. Мы уже все придумали за вас — и шестой год подряд приглашаем компании принять участие в ЗСД Фонтанка Фест. С вас — корпоративная команда, с нас — свежий воздух, неординарный формат и яркие впечатления.

В прошлом году на старт ЗСД Фонтанка Феста вышли 23 корпоративные команды: почти полторы тысячи человек теперь не просто работают вместе, их объединяет любовь к движению, общий драйв и воспоминания о велозаездах. Самая большая команда состояла из 450 человек, самая маленькая — не превышала 10 участников. И это совершенно неважно, ведь главное — общие интересы.

В этом году уже 10 корпоративных команд готовятся к заезду. Официальным командным партнером, как и в прошлом году, станет холдинг Setl Group.

Также на трассу выйдет команда генерального радио партнера — «Европа Плюс» и команда партнера фестивального городка — сети гипермаркетов «О’КЕЙ» Командными партнерами также стали:

СРО А «Объединение строителей СПб»



Холдинг «РСТИ»



Сеть АЗС «Татнефть»



Сеть клиник «Скандинавия»



Группа компаний «КВС»



Группа «Самолет»



Команда Fplus

И, конечно, на трассе с вами будет самая оранжевая команда — организатора фестиваля, портала «Фонтанка.ру». Присоединяйтесь!

Напоминаем, что только зарегистрированные командные партнеры могут выезжать на трассу в форме с использованием корпоративной символики. Для того, чтобы принять участие в ЗСД Фонтанка Фест целой командой, необходимо обратиться к организаторам фестиваля:



по телефону 7 (812) 416−777−3 доб.313



по электронной почте ed@fontanka.ru