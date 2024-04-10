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    ЗСДфест

    С коллегой на велосипеде: ЗСД Фонтанка Фест снова станет местом активного тимбилдинга

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Сплоченный и дружный коллектив — мечта любого сотрудника и работодателя, но формировать командный дух не так-то просто. Мы уже все придумали за вас — и шестой год подряд приглашаем компании принять участие в ЗСД Фонтанка Фест. С вас — корпоративная команда, с нас — свежий воздух, неординарный формат и яркие впечатления.

    В прошлом году на старт ЗСД Фонтанка Феста вышли 23 корпоративные команды: почти полторы тысячи человек теперь не просто работают вместе, их объединяет любовь к движению, общий драйв и воспоминания о велозаездах. Самая большая команда состояла из 450 человек, самая маленькая — не превышала 10 участников. И это совершенно неважно, ведь главное — общие интересы.

    В этом году уже 10 корпоративных команд готовятся к заезду.

    Официальным командным партнером, как и в прошлом году, станет холдинг Setl Group.

    Также на трассу выйдет команда генерального радио партнера — «Европа Плюс» и команда партнера фестивального городка — сети гипермаркетов «О’КЕЙ»

    Командными партнерами также стали:

    • СРО А «Объединение строителей СПб»
    • Холдинг «РСТИ»
    • Сеть АЗС «Татнефть»
    • Сеть клиник «Скандинавия»
    • Группа компаний «КВС»
    • Группа «Самолет»
    • Команда Fplus

    И, конечно, на трассе с вами будет самая оранжевая команда — организатора фестиваля, портала «Фонтанка.ру». Присоединяйтесь!

    Напоминаем, что только зарегистрированные командные партнеры могут выезжать на трассу в форме с использованием корпоративной символики. Для того, чтобы принять участие в ЗСД Фонтанка Фест целой командой, необходимо обратиться к организаторам фестиваля:

    • по телефону 7 (812) 416−777−3 доб.313
    • по электронной почте ed@fontanka.ru
    Фото: «Фонтанка.ру»

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