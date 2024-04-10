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    На Синявинских высотах сгорел геоглиф «Искра», созданный к 80-летию прорыва блокады

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    Сгоревшую мемориальную рощу-геоглиф «Искра» обещают вернуть в прежнее состояние уже в этом сезоне. Для восстановления потребуется 400 саженцев. Об этом стало известно в среду, 10 апреля, из сообщения правительства Ленинградской области.

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    Для воссоздания геоглифа нужны саженцы 1,5–2 метра с формировавшейся корневой системой. «Сейчас идёт поиск возможных меценатов — требуется закупить около 400 саженцев. Будем держать вас в курсе», — сообщили в администрации региона.

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    Сосны в форме букв «Искра», высаженные волонтерами в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда в память о наступательной операции, сгорели из-за подожженной травы еще 8 апреля.


    Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области предполагает, что дело может быть в вандалах.

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    Поджог травыСинявинсие высоты
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