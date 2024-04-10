Корреспондент «Фонтанки» переносит жаб через дорогу и целует их

В заказнике «Сестрорецкое болото» началась многодневная операция по спасению жаб. Корреспондент «Фонтанки» Любовь Хмелевская успела записаться, прежде чем регистрацию закрыли, и 10 апреля отправилась в лес помогать земноводным. Она выяснила, что целовать жаб можно: бородавки — это всего лишь миф.
В заказнике «Сестрорецкое болото» обитает самая крупная популяция серых жаб в нашем регионе. Каждую весну, с началом брачного сезона, жабы массово перемещаются из леса на берег Сестрорецкого водохранилища, откладывают там икру, а потом возвращаются обратно. Жабья тропа идёт через автомобильную трассу на Глухое озеро. В районе заказника располагается коттеджный посёлок, и запретить проезд всех автомобилей невозможно, хотя бóльшую часть машин в это время не пускают. Первые жертвы, к сожалению, уже есть.
Для того чтобы спасти жаб от колёс, ежегодно привлекаются волонтёры. В траве и на асфальте жаб очень легко не заметить: они маленькие, бурые, хорошо сливаются с фоном, отмечает корреспондент «Фонтанки».
Мигрировать через опасный участок жабы будут до середины мая, все это время им будут помогать люди. Следить за объявлениями о новом наборе добровольцев можно в сообществе ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте» «Заповедная природа Санкт-Петербурга». Волонтёры проходят специальное обучение. Обычных посетителей заказника просят не трогать жаб, чтобы не навредить им.