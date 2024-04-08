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    В Петербурге требуются волонтеры, чтобы перенести через дорогу тысячи жаб

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    Администрация Петербурга открывает регистрацию волонтеров для помощи жабам, живущим на территории заказника «Сестрорецкое болото». Задача добровольцев — помочь земноводным благополучно добраться до мест размножения.

    Популяция серых жаб в заказнике — самая крупная в нашем регионе. Каждую весну, когда начинается брачный сезон, они массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, где откладывают икру. А потом возвращаются обратно в лес. Самая любимая жабья тропа идёт через трассу на Глухое озеро, в километре от Шалаша Ленина. Автомобильная дорога — серьёзное препятствием для амфибий. Чтобы сохранить жаб, ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт Петербурга» ежегодно привлекает волонтёров.

    Число волонтеров ограничено. Если вы хотите помочь жабам переходить дорогу, надо пройти регистрацию, также можно обращаться по телефону: 8 (812) 242-33-78.

    Волонтеры пройдут инструктаж по правилам обращения с амфибиями, получат приглашение в специализированный телеграм-канал с инструкциями, добровольцев распределят по дням (с учетом их возможностей), чтобы не было столпотворения. Во время работы волонтерам надо будет заполнять бланки наблюдений, которые потом проанализирует ученый-герпетолог (специалист по амфибиям и рептилиям) — чтобы выработать меры по сохранению этих животных.

    Сотрудники «Сестрорецкого болота» просят горожан, не являющихся волонтерами, не трогать жаб.

    «Неосторожные и неправильные действия могут навредить амфибиям и даже привести к их гибели», — отмечают биологи.

    Фото: Комитет по природопользованию

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    ЖабыСестрорецкЖивотныеПриродаВолонтеры
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    Комментарии 6

    AGP08 Апр 2024 в 15:17
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