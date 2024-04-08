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    За несколько часов откликнулось столько желающих переносить жаб через дорогу, что регистрацию закрыли

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    ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» приостановило поиск волонтёров для транспортировки жаб в заказнике «Сестрорецкое болото». За несколько часов с момента публикации объявления 8 апреля поступило так много заявок, что регистрацию решили пока закрыть.

    «Регистрацию временно приостанавливаем, так как на ближайшие недели волонтеры набраны», — сообщили в дирекции и поблагодарили горожан за активный отклик.

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    «Спасибо, что в нашем городе столько неравнодушных — всего за несколько часов более 600 волонтеров подали заявку. И мы, и жабы не ожидали такого стремительного отклика и благодарим всех причастных», — написал комитет по природопользованию Петербурга.

    Напомним, в заказнике «Сестрорецкое болото» обитает самая крупная популяция серых жаб в нашем регионе. Каждую весну, когда начинается брачный сезон, жабы массово перемещаться из лесов на берег Сестрорецкого водохранилища, откладывают там икру, а потом возвращаются в лес. Любимая жабья тропа идёт через автомобильную трассу на Глухое озеро, в километре от Шалаша Ленина, и чтобы спасти жаб от колёс машин, ежегодно привлекаются волонтёры.

    Волонтёры проходят специальное обучение. Обычных посетителей заказника просят не трогать жаб, чтобы не навредить им.

    Фото: Заповедная природа Санкт-Петербурга
    Фото: комитет по природопользованию Петербурга

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