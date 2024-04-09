С путей в Вязьме убрали 450 тонн обломков. Рухнувший мост ремонтировали в прошлом году

Железнодорожники расчистили станцию Вязьма в Смоленской области от остатков рухнувшего моста. Теперь там приступили к замене поврежденного пути, сообщили 9 апреля в пресс-службе Московской железной дороги.



С территории железной дороги в Вязьме убрали более 450 тонн «здоровенных железобетонных обломков», рассказали в telegram-канале МЖД. Для расчистки завала привлекали демонтажных роботов и 250-тонный кран, обломки резали гидроножницами и дробили при помощи гидромолотов.