С путей в Вязьме убрали 450 тонн обломков. Рухнувший мост ремонтировали в прошлом году

Официальный телеграм-канал Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Железнодорожники расчистили станцию Вязьма в Смоленской области от остатков рухнувшего моста. Теперь там приступили к замене поврежденного пути, сообщили 9 апреля в пресс-службе Московской железной дороги.
С территории железной дороги в Вязьме убрали более 450 тонн «здоровенных железобетонных обломков», рассказали в telegram-канале МЖД. Для расчистки завала привлекали демонтажных роботов и 250-тонный кран, обломки резали гидроножницами и дробили при помощи гидромолотов.
«Делаем всё возможное, чтобы уже до конца дня открыть движение поездов», — добавили в компании. Пока что поезда следуют по обходной схеме, барьерный участок пассажиры преодолевают на автобусах, после чего снова садятся на поезд.
Панинский автомобильный мост через железную дорогу в Вязьме рухнул вечером 8 апреля, когда по нему проезжали автомобили. В результате погибла женщина, несколько человек пострадали, в том числе несовершеннолетняя. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь в больницах.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело о халатности по части 2 статьи 293 УК РФ. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области, в 2023 году проводился текущий ремонт путепровода. В рамках расследования следователи изымают документы, касающиеся обслуживания и ремонта, и допрашивают должностных лиц муниципалитета и очевидцев обрушения. Назначены судебные экспертизы.