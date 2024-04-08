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    Росимущество заполучило активы «АгроТерры» — одного из крупнейших землевладельцев России

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    Активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра» 8 апреля были переданы во временное управление Росимущества указом президента. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

    Один из крупнейших землевладельцев России (15-е место в Топ-20 рейтинге Forbes), «АгроТерра» была создана в 2008 году инвестиционной компанией NCH Capital Inc. Джорджа Рора — гражданина США, начавшего вкладываться в активы на территории бывшего СССР с начала 1990-х. Ее стоимость оценивается в 23,2 миллиарда рублей, а фактическим нынешним владельцем являлся нидерландский холдинг.

    Группа компаний занимается выращиванием и поставками сельхозпродукции на предприятия: семян пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника. Ее активы размещены в Курской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Пензенской областях.

    Ранее по аналогичной схеме иностранные доли в российской «дочке» Danone сначала передавались во временное управление Росимущества, а затем были проданы новым российским собственникам.

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