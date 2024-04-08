Выручка компании Apple в России упала больше чем в 23 раза

Выручка Apple в России в 2023 году снизилась больше чем в 23 раза. Такие данные следуют из отчета, представленного ФНС.
ТАСС, со ссылкой на Федеральную налоговую службу 8 апреля пишет, что в 2022 году выручка компании составляла более 85 миллиардов рублей, в то время как в 2023 году она достигла чуть более 3,6 миллиарда рублей.
По данным СПАРК, в 2022-м у Apple чистый убыток достиг почти 6,5 миллиарда рублей, в 2023 году этот показатель улучшился — он составил чуть более миллиарда рублей.
На мировой арене Apple готовится представить новые iPad Pro и iPad Air. По данным Bloomberg, презентация техники запланирована на начало мая.
Ранее было принято решение все-таки поставлять в Россию iPhone по параллельному импорту, несмотря на санкции. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров. Активная деятельность по предзаказам телефонов 14-й модели развернулась на сайтах объявлений. Площадкам пришлось реагировать оперативно: объявления удалялись, появился запрет на публикацию подобных новых. Причиной стало то, что смартфоны пытались продать еще до официальной презентации. Как только она прошла, были открыты предзаказы у ретейлеров и на онлайн-площадках.
В конце прошлого года китайские бренды смартфонов оказались в России популярнее, чем Apple и Samsung. Лидерами продаж стали Realme, Honor и Xiaomi. На тот момент Apple не вошел даже в «пятерку» лучших.