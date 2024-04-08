Выручка компании Apple в России упала больше чем в 23 раза

Выручка Apple в России в 2023 году снизилась больше чем в 23 раза. Такие данные следуют из отчета, представленного ФНС.



ТАСС, со ссылкой на Федеральную налоговую службу 8 апреля пишет, что в 2022 году выручка компании составляла более 85 миллиардов рублей, в то время как в 2023 году она достигла чуть более 3,6 миллиарда рублей.

По данным СПАРК, в 2022-м у Apple чистый убыток достиг почти 6,5 миллиарда рублей, в 2023 году этот показатель улучшился — он составил чуть более миллиарда рублей.

На мировой арене Apple готовится представить новые iPad Pro и iPad Air. По данным Bloomberg, презентация техники запланирована на начало мая.